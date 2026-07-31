Oparei bolonqui en torneo de la Liga Sanlorenzana Periodista del club Triunfo acusó kuri al presi de Corrales por supuesta amenaza, pero hablaron y volvió la paz.

El guyryry que se armó tras la disputa de un partido por la Liga Sanlorenzana de Fútbol, entre los clubes Triunfo y Corrales, en cancha del primero, por una supuesta amenaza de muerte voi de parte del presidente de la entidad visitante a la encargada de prensa del local, tuvo final feliz.

Letty Bartomeus, quien había hecho la denuncia contra el dirigente, utilizó su cuenta de Facebook para aclarar la sitú. “Quiero informarles que el Sr. Andrés Collar, presidente del Club Atlético Corrales, con quien tuve el inconveniente el día domingo posterior al partido de ida por los cuartos de final de la Liga Sanlorenzana y donde se dieron estos sucesos que esperemos por el bien de todos no se vuelva a repetir con nadie, se comunicó conmigo, hablamos como corresponde entre 2 personas calmadas pensantes y con ganas de conciliar por el bien de ambos y de las instituciones”, explicó.

Agregó: “Me ofreció sus sinceras disculpas, las cuales acepté porque me parece humano y de valientes aceptar que nos equivocamos. Tenemos familia detrás nuestro que sufre mucho más que nosotros por la preocupación que generó toda esta situación”, he’i en otra parte de su escrito. “El fútbol es sinónimo de unidad!”, fue su mensaje final.

En tanto, el dirigente dijo que “hablamos y es la mejor manera de solucionar, conversando”, sostuvo Andrés Collar.