Paraguay pide que Brasil devuelva trofeos de guerra Los polémicos dichos del presi rapai, Lula Da Silva, sobre la Guerra de la Triple Alianza fueron los que causaron este pedido del Gobierno paraguayo.

El anuncio de esta decisión del Poder Ejecutivo fue dado por el propio vicepresidente Pedro Alliana, quien dijo que este pedido se realizará a través de las vías diplomáticas correspondientes. En el mismo comunicado, el Estado Paraguayo rechazó tajantemente las declaraciones de Lula acerca de que “un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil”.

Debido a esto, y como un gesto de reconciliación y buena voluntad, el documento de la Cancillería sugiere que Brasil devuelva los trofeos de guerra y entregue copias de los documentos históricos de la contienda que posee en sus archivos.

“Con ese espíritu, el Paraguay expresa su buena voluntad y considera que la devolución de los trofeos de guerra, así como la entrega de copias de los documentos históricos sobre la Guerra de la Triple Alianza que obran en los archivos de la República Federativa del Brasil, sería un apreciado gesto con el Paraguay y una valiosa contribución al proceso de reconciliación entre nuestros pueblos. Paraguay y Brasil son países hermanos. Compartimos una extensa historia de cooperación y una agenda común de enorme importancia para el desarrollo de nuestros pueblos. Itaipú, un factor de desarrollo para ambos países, demuestra lo que podemos construir cuando trabajamos juntos”, reza lo expresado por el Estado Nacional.