¡Qué feo es el celo de hombre! Santula pureó a sus amigotes El periodista Santi González mostró en un audiovisual el momento en el que compartía con loperro un asado purete, pero el rollo se quedó con la duda …

El periodista Santi González mostró en un audiovisual el momento en el que compartía con loperro un asado purete, pero el rollo se quedó con la duda al escuchar el audio que acompañaba el video. “Ojala que se te queme el asado entendés”, es el deseo de uno de sus amis al parecer, porque no pudo compartir.

El audio continua, “eso es lo que se merecen ustedes. Así es que seguí, seguí juntándote con él y dejándome en bola, y de paso a Toto también y a todo este grupo, porque te borraste, con tus nuevos amigotes, y así querés pasar el Día de la Amistad?”. En su publicación, Santula escribió, “¿Ustedes también tienen amigos así de tóxicos? Confirmen”, escribió en su cuenta social. El rollo le respondió alborotado de risa, hasta Chiche Corte salió sorteado y mencionado entre los comentarios.