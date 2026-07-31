“Se viene el varón soñado y esperado” La periodista Luana Careaga está en la dulce espera y habló de una conexión única como mami primeriza.

“Hoy puedo decir que estoy viviendo una de las etapas más lindas y transformadoras de mi vida. Yo siempre soñé con ser mamá, pero hasta que lo vivís en carne propia no dimensionás todo lo que implica”, dijo la periodista Luana Careaga que está en la dulce espera. En charla con Crónica habló de este mágico momento que es como un camino lleno de emociones. “Hay muchísima felicidad, ilusión, pero también miedos por ser primeriza, muchos aprendizajes y una conexión única que es difícil de explicar”, contó.

Hace unos días realizó la revelación de sexo y pilló qué se viene y hasta ya le pusieron nombre, aunque eso prefieren guardarselo aún. “Se viene un varoncito, un varoncito muy esperado. Saber que voy a ser mamá de un nene llena mi corazón de una felicidad inmensa. Siento que la vida me está regalando el mayor privilegio que una persona puede tener y no puedo pedir más sinceramente. Disfruto de cada ecografía, cada movimiento, cada semana que pasa se convierte en un motivo de agradecimiento”, confesó lo que le hace vivir su retoñito.

Chúlina, el nene ya empezó con las pataditas y tiene toda la pinta que hace mucho guyryry, “ya le siento y es una sensación indescriptible. Cada patadita me recuerda que él está ahí, creciendo, y es una emoción que no se puede explicar con palabras. Es de esos momentos que te cambian el día por completo”, he’i.

Luana ya se hace la película de cómo va a ser su vida de ahora en más. “Me imagino acompañándolo en cada etapa de su vida, viendo cómo descubre el mundo, jugando con él y creando recuerdos en familia. También pienso en todas esas aventuras que seguro vamos a vivir juntos. Sé que me va a cambiar la rutina por completo, pero es un cambio que espero con muchísima ilusión y amor”, dijo sobre el futuro con su príncipe.

“Lo que se siente es el cariño de la gente”

La periodista siente mucho el cariño del rollo, y admiró con todo el acompañamiento de su ména. “Tengo un esposo maravilloso que me cuida y nos mima mucho todos los días, también mi mamá que está feliz con la llegada de su nieto. Me descubrí hablándole a mi panza, disfruto tanto de acariciarle, imaginándome cómo será su carita, cómo será el día en que por fin le tenga en mis brazos”, comentó.

“Estoy tratando de vivir este proceso con calma, respetando el tiempo del bebito, disfrutando cada momento, porque sé que pasa muy rápido. Sin dudas, este es el regalo más grande que la vida me pudo dar. Y si algo aprendí en este tiempo es que el amor por un hijo empieza mucho antes de conocerlo”, expresó la mami babosa, quien agregó que es un amor que crece cada día y que “ya transformó por completo mi manera de ver la vida”.

La periodista se siente muy querida y espera con ansias a su nene.

ANTOJO DE ASADO CON LA SOPA HE’I

“Los antojos aparecen de vez en cuando, aunque no son tan extremos como dicen, ni tantos malestares pero sí quiero de repente un rico asado con sopa paraguaya”, contó sobre las preferencias en el embarazo. Aunque consideró que va más por el lado emocional, “sobre todo, la comida de mi mamá. No sé si es solo el antojo o también el cariño que viene con esos platos, porque tienen ese sabor a hogar que en esta etapa se disfruta muchísimo más”, confesó.