Tatuaje “yetatore” preocupa en la “O” Una rara casualidad hace que los olimpistas se estén agarrando de la cabeza. Y es que “Vitamina” está recorriendo el mismo camino que Palermo y…

El famoso creer o reventar para los olimperos. Y es que después de la derrota ante Nacional por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, más de uno se dio cuenta de una terrible coincidencia que tiene como protagonistas a Martín Palermo, el ex DT de la Franja Negra, y a Pablo “Vitamina” Sánchez, el actual entrenador.

Resulta que “Marteeen”, cabeza del plantel que ganó la estrella número 47 para el Decano en el Clausura 2024, en aquel entonces decidió hacerse un tatuaje en homenaje a ese título, se marcó la piel con el número “47” y al torneo siguiente no pudo ganar sus dos primeros partidos, se eliminó rápidamente de la Libertadores y fue rajado tiempo después.

Los hinchas de Olimpia ya comenzaron a preocuparse porque compararon lo que pasó con Palermo con el camino que está recorriendo Pablo “Vitamina” Sánchez, que tras el título conseguido en el Torneo Apertura, hace poco estrenó tatuaje y tampoco pudo ganar sus dos primeros partidos.

¿Tendrá el mismo final? Los franjeados ya cruzan los dedos porque este domingo se corte esa mala racha, que no afecte el andar en la Conmebol Sudamericana y que el final sea distinto esta vez.

LLEGÓ MATUS, CON UN PEDIDO DE CAMISETAS

El nuevo lateral zurdo de Olimpia, el chileno Esteban Matus, ya se encuentra en nuestro país para sumarse al plantel de Pablo “Vitamina” Sánchez para esta segunda parte del 2026. El exjugador del Audax Italiano, antes de tomar el avión para dirigirse a Asunción, contó que su familia ya le pecheó camisetas, pero no de él. “Mi familia estuvo mucho pendiente de eso (de Tim Payne), así que conocerlo al igual que a todos mis compañeros y compartir. También me han pedido camisetas de él. Contento esperando que se concrete todo lo más rápido posible”, señaló Matus, que podría ya ser tenido en cuenta para el juego de este domingo ante Rubio Ñu.

SE VIENE EL DEBUT, TIM

El neozelandés Tim Payne podría tener minutos en el duelo de este domingo (16:00) ante Rubio Ñu y, ojo con que hasta pueda arrancar de titular. Su rápida adaptación y buena condición física hicieron que ya “Vitamina” lo tenga en cuenta desde la primera fecha, aunque por ahora sin sumar minutos. Eso, sumado al pésimo andar del equipo en estos dos primeros partidos, podrían acelerar el ingreso de Tim al onceno y podría ser desde el primer minuto.