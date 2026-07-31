Tavyrai habría intentado ahogar a su hija de 5 meses El terrorífico hecho se dio en la localidad de Nueva Toledo, Caaguazú, y afortunadamente la niña logró ser salvada.

El reporte policial detalló que los efectivos acudieron hasta la zona debido a una denuncia por violencia, logrando rescatar a la bebé antes de que ocurriera lo peor. Ya existían varias notificaciones en contra del acusado por violencia contra su pareja, habiendo incluso una orden de restricción de por medio.

El sospechoso es un joven de 24 años, y luego de que la Policía logró intervenir, tanto la menor como su madre fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica de manera preventiva.

El informe afirma que cuando la Policía llegó al lugar por la denuncia de violencia, el ahora detenido decidió lanzarse a un cauce hídrico con su hija para aparentemente intentar ahogarla.

El presunto autor fue detenido en el acto y el hecho fue comunicado al Ministerio Público.