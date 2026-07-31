“Temo por mi vida” he’i mujer que fue agredida

Un médico traumatólogo fue denunciado por una mujer quien aseguró que fue agredida físicamente y amenazada de muerte a su expareja. El hecho ocurrió en el departamento donde viven en la ciudad de Luque. La situación pudo haber sido peor si no hubiesen intervenido los vecinos y personas presentes en el lugar tras escuchar pedidos de ayuda.

Según la denunciante, este no sería un hecho aislado ya que es una situación que se repite constantemente. La misma conversó con el programa “Más temprano que tarde” y explicó que “no fue la primera vez que pasa esto. Yo había realizado una denuncia a mediados de marzo por violencia, después de varios años de haber sufrido con él. La primera que realicé, fue manipulación y maltrato”, dijo a LT 650 AM.

Agregó que “me hizo retirar la denuncia, me manipuló. Fue una etapa muy dura de mi vida. Me hizo seguir corriendo riesgo con él. Pasados los 3 meses volvió a pasar lo mismo. Me amenazó que si le volvía a denunciar me iba a matar. Volví a recibir amenazas nuevamente durante todo ese tiempo”.

Por último, señaló que esta última ocasión ya llegó al extremo de violencia y quedó con varios golpes y cortes tanto en la cara como en el resto del cuerpo.

“Él me amenazó con matarme y yo quedé con mucho miedo. Temo por mi vida después de escuchar sus amenazas; no quiero que esto quede impune. Quiero que se haga justicia. Sé que él tiene muchos contactos y va a hacer todo lo posible por librarse de eso. Inclusive con una tabla intentó pegarme la última vez”.