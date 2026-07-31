“Vamos a pelear grandes cosas” El “Triki” y la ilusión de todo un barrio. El cuadro de Trinidad castigó al Ciclón y a Luqueño de entrada voi a nivel casero y es uno de los líderes del Clausura.

Tomás Rayer, figura del Sportivo Trinidense y autor del primer tanto de su equipo ante Luqueño (Gentileza)

Tomás Rayer, figura del Sportivo Trinidense en la goleada contra el “Chanchón”, charló con Crónica y dejó en claro que “vamos a pelear grandes cosas”. El delantero tiró que la perrada tiene vía libre para ilusionarse, aunque remarcó que “yo creo que sí, pero es ir paso a paso”, tiró primeramente.

Luego, agregó “que nos sigan alentando, apoyando. El grupo está muy unido y vamos a pelear grandes cosas. Arrancar así con dos victorias es algo muy bueno, muy importante, porque agarras confianza. Y la verdad que el equipo, el grupo está muy unido y vamos a pelear cosas muy importantes como dije”, agregó.

Acerca de la sensación de volver a mojar, expresó que “sí, da mucha alegría, satisfacción. Después de mucho de no convertir, de que no se me dé, por fin se me dio ante Luqueño y la verdad que muy feliz. Esperemos seguir así, en este rumbo”, lanzó.

Importancia de los referentes

“Nos ayuda mucho la experiencia. Néstor, “Beto”, “Chiquito” son jugadores fundamentales que sí o sí lo tienen que necesitar en un equipo, influyen muchísimo en el grupo”, he’i.

En cuanto a su objetivo a corto plazo, dijo que “ganar algo con Trinidense. Y después, bueno, se verá paso a paso lo que va a ser con mi destino”, sostuvo.

Su paso por Olimpia

“Yo vengo de Argentina. Después, a los 16 años pasé a Paraguay, tuve un paso por Olimpia, pero no pude jugar tanto y me iba a préstamo a Trinidense, hasta que en el 2024 ya fui jugador de Trinidense de manera definitiva”, cerró el pelotero de 24 pirulos.