[VÍDEO] Mañamína lo que le manda hacer Dallys a su ména

Con el objetivo de promocionar una casa de apuestas, Dallys Ferreira decidió hacer un vídeo con su pareja y padre de su hija en el cual este se viste directamente como el clásico personaje mitológico guaraní, el cual se supone que siempre suele salir a la siesta.
Nico se puso una peluca y hasta un taparrabos para el video subido a las redes de Dallys. “A lo que nos lleva el soguetismo”, dijo la conductora mientras el material ya comenzó a generar todo tipo de comentarios.
Desde luego más de uno le consultó cómo consiguió que su pareja se vistiera así, a lo que la mediática manifestó: “Dios nos bendiga. ¡Ñandejara todo lo que hacemos!”