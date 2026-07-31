[VÍDEO] Mañamína lo que le manda hacer Dallys a su ména La conductora hizo que el argentino Nico Sporleder se disfrazara de Jasy Jateré para un vídeo en redes.

Con el objetivo de promocionar una casa de apuestas, Dallys Ferreira decidió hacer un vídeo con su pareja y padre de su hija en el cual este se viste directamente como el clásico personaje mitológico guaraní, el cual se supone que siempre suele salir a la siesta.

Nico se puso una peluca y hasta un taparrabos para el video subido a las redes de Dallys. “A lo que nos lleva el soguetismo”, dijo la conductora mientras el material ya comenzó a generar todo tipo de comentarios.

Desde luego más de uno le consultó cómo consiguió que su pareja se vistiera así, a lo que la mediática manifestó: “Dios nos bendiga. ¡Ñandejara todo lo que hacemos!”