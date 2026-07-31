Ya están los que van a cocinar en TV, pero no reconocieron a una El canal de Sajonia viene desde hace tiempo tirando fotos de los que van a participar del nuevo ciclo de Master Chef Celebrity. Pero las imágenes son…

El canal de Sajonia viene desde hace tiempo tirando fotos de los que van a participar del nuevo ciclo de Master Chef Celebrity. Pero las imágenes son de cuando esos personajes eran chiquititos, lo que daba pie para que la gente pueda especular si quién entraba y quién no.

Hace horas saltaron los videos donde presentan ya a las figuras y obviamente los comentarios no se hicieron esperar.

Will Fretes, María E, Marilina, Maricha Olitte, Junior Rodríguez están en la lista de los que harán los platillos. Pero apareció alguien a quien la gente no reconoció porque se la ve un poco cambiada. Se trata de nuestra nadadora Luana Alonso. “¿ella es Luana?“, ”¡qué cambiada esta Luana!" fueron algunos de los comentarios de la gente al ver los videos.

Nuestra atleta se encontraba viviendo en Estados Unidos donde tuvo un hermoso bebecito, pero ahora regresó y se la podrá ver cocinando en TV.