“En el sueño de todos estaba en ir a la Bombonera” El DT “Canario” avisó que están motivadísimos para enfrentar a Boca Juniors

Jorge González, actual entrenador del Deportivo Recoleta y que ha consolidado un proceso purete con el “Canario”, desde el ascenso hasta el plano internacional, habló con Crónica de lo que va a ser el duelo histórico ante Boca Juniors por los octavos de la Sudaca.

“Al concluir el encuentro (contra Libertad) y volver hasta Independiente C.G., de donde partimos, nos quedamos a ver en el vestuario con los técnicos. Observamos un gran partido, creo que O’Higgins estuvo muy a la altura de lo que corresponde a esta etapa del torneo”, tiró de entrada refiriéndose al encuentro donde Boca logró la clasificación.

“Sabemos que en el sueño de todos estaba ir a jugar en la Bombonera, volver a jugar ante un campeón de América, mostrarnos internacionalmente. Y la motivación ya está hecha, ya está puesta, entonces creo que desde hoy en los entrenamientos estamos ya analizando, visualizando, hablando y, sobre todo, motivando a todos los chicos ante este gran partido que se nos viene encima dentro de dos semanas”, expresó el DT.

Avei remarcó la motivación jarýi de sus ta’yrakuéra, mencionando que “sí, los chicos están, quieras o no. Siempre se ha hablado de tratar de jugar en la Bombonera porque a ellos les motiva más jugar ante un grande. Nosotros tenemos nuestras cositas muy interesantes que lo hemos demostrado dentro del torneo. Estamos invictos, esperemos seguir por ese camino, lograr pasar una fase más y agrandarnos cada vez más, posicionando mejor a todo lo que es este humilde club dentro del continente”, agregó.

Ilusión de los hinchas

“Sí, sí, totalmente. Una vez que concluyó el partido entre ellos, ya recibimos mensajes de todos los chicos. Ya nuestra jefa de prensa, empapeló todas las redes sociales con ese partido. Y ahorita nosotros mismos estamos generando que el hincha se entusiasme y, por sobre todo, confíe y nos apoye desde lo más cerca posible para poder alentarnos y llevarnos toda una gran alegría en esos dos encuentros”, señaló el profe.

“QUEREMOS

MANTENER

ESA HONRA”

González también habló de lo motivado que estará su rival local (Nacional), que llega hína tras vencer a Olimpia en la segunda fecha. “Sí, totalmente, aparte que no solamente le ganó a un grande. Está ahí cerca de la punta con un gran encuentro anteriormente contra Ameliano. Y entonces nosotros trataremos de quitar la ventaja de jugar de local, de jugar en el sintético. Por más que el profesor Bernay fue uno de los que nos quitó puntos dentro de lo que es esa cancha, ya está, ya sabe cómo jugarnos seguramente”, expresó.

“Queremos mantener esa honra de decir que ahí no nos están ganando. Estaremos desde hoy preparando ya el equipo para poder llegar de la mejor forma posible”, culminó.