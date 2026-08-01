¡Guapísima! Apaga incendios, canta los finales de semana y maneja un bus Una experiencia de niña convirtió a Melody Araújo en bombera. Y con la misma pasión canta y trabaja en transporte público.

Hay personas que parecen no conocer la palabra “descanso”. Ese es el caso de Melody Araújo, de 30 años, una mujer que reparte su tiempo entre ser bombera voluntaria, conductora de transporte público y hasta cantante en sus ratos libres. Su historia está marcada por un episodio que vivió cuando era apenas una niña y que terminó cambiándole la vida para siempre.

Hace diez años forma parte del Cuerpo de Bomberos, pero el sueño nació mucho antes. Melody recordó que todo comenzó cuando el negocio de su familia, ubicado en el Mercado 4, fue consumido por un incendio. Desde aquel día supo cuál sería su misión.

“Crecí con la idea de ser bombera, para ayudar a los demás. Siempre es apasionante, cada servicio es particular, con muchas emociones encontradas; siempre hay que estar alerta”, contó a Crónica.

Aunque ha participado en innumerables intervenciones, confesó que hay una que jamás podrá olvidar, casualmente, la primera vez que debió intervenir.

“Fue en el Mercado 4, donde lastimosamente una persona tuvo un paro y no la pudimos salvar. Eso me conmovió demasiado porque cuando uno entra al Cuerpo de Bomberos tiene la idea de que va a salvar todas las vidas posibles”, dijo.

Pero Melody no se conforma con una sola profesión. Hace cuatro meses aceptó un nuevo reto y hoy también conduce una unidad del transporte público.

“Me gustan los desafíos. Vi una publicación donde se necesitaba conductor y me presenté. Es mucha responsabilidad llevar en las manos muchas vidas. Soy muy paciente y hasta ahora no recibí ni un insulto de parte de los pasajeros! jajajaja”, he’i riendo.

Y cuando parece que ya no le queda tiempo para nada más, Melody sorprende otra vez. Los fines de semana se sube al escenario para cantar en bodas, cumpleaños y todo tipo de eventos.

“Hago de todo. Cuando estoy libre los fines de semana canto en bodas, cumpleaños o donde me llamen. Canto todos los estilos: románticos, bailables, todo lo que el público me pida. Pocas veces digo que no sé hacer algo. Desde que tengo uso de razón nunca me quedé quieta; siempre tengo que encontrar algo que hacer”, concluyó.