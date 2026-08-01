“¡Ojotrozata!” Si, hendyta en barrio Obrero. Cerro Porteño, que todavía no sabe lo que es ganar en el Clausura, recibe a Luqueño, que viene de ser goleado por “Triki”, y hay promesa de que se van a dar de lo lindo.

“¡Ojotrozata!”. Sí, como lo dijo César Bobadilla: “con todo”. Cerro Porteño y Sportivo Luqueño se verán las caras esta tarde-noche (18:30) en la “Nueva Olla” en un duelo caliente. O sea que hendyta.

El Ciclón todavía no sabe lo que es ganar en este Torneo Clausura, es más, perdió sus dos primeros partidos, y en frente tendrá al “Chanchón”, que llegas tras recibir una feroz goleada de Trinidense en la segunda fecha.

Los dirigidos por Holan no ven la hora de sacarse la mala racha de encima. Bobadilla, que fue protagonista en Pedro Juan Caballero por sus lágrimas tras ser cambiado en el choque ante 2 de Mayo, explicó que fue lo que pasó y aseguró que ante el “Chanchón” entrarán al cien por cien.

“Me sentí responsable en la jugada del gol de 2 de Mayo, estuve angustiado y el ‘profe’ Holan y los compañeros me dieron todo el apoyo. También estoy sintiendo el apoyo de la hinchada y mañana vamos con todo”, expresó el volante.

Por su parte, en campamento Auriazul, donde no gustó para nada eso de jugar tres partidos en seis días, y a pesar de eso, están con la idea es hacer pasar rápidamente el mal trago que dejó la goleada del “Triki” y qué mejor ocasión que ante uno de los grandes.

Hernán Rodrigo López reconoció que las cosas no salieron ni por si acaso en Itauguá el miércoles, pero ya metió mano pensando en este juego ante los azulgrana en los que irán a buscar la recuperación a como dé lugar.