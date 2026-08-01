Tim Payne está en los planes, Matus en veremos Pablo “Vitamina” Sánchez, entrenador de Olimpia, planifica la estrategia para medir a Rubio Ñu. (Club Olimpia).

En campamento de Olimpia todos los caminos apuntan a que se viene el debut de Tim Payne. La gran contratación del Decano para esta parte del año todavía no pudo sumar minutos en el Clausura, estuvo en el banco las dos primeras fechas sin poder ingresar, y todo indica que por fin los hinchas lo podrán ver este domingo en el ueno Defensores del Chaco ante Rubio Ñu.

Pablo “Vitamina” Sánchez meterá mano al onceno otra vez en busca del primer triunfo del Decano en el certamen y una de las opciones que maneja es la del lateral neozelandés.

Por otro lado, el lateral zurdo Esteban Matus, que llegó al país este jueves, ya se sumó a los trabajos en la Villa, pero todavía no tendría chances de debutar este domingo a pesar de que llega con ritmo de competencia porque jugó el último fin de semana con la camiseta del Audax Italiano en la fútbol chileno. La idea del cuerpo técnico sería que realice un reacondicionamiento físico antes de ser tenido en cuenta.

Uno que podría también tener minutos es Derlis González, que estuvo como alternativa las dos primeras fechas, pero no ingresó en ninguno de los dos encuentros.

Así también, el que será evaluado para ver si llega es Richard Sánchez. El volante no estuvo en el duelo ante Nacional por una molestia en el aductor. “Vitamina” lo esperará hasta último momento.