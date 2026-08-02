Ameliano frenó al “Gallo” en Villeta La V Azulada amargó al “2″ sobre el final en lo que parecía un arranque perfecto para los de PJC.

En el inicio de la tercera fecha del Clausura, la V Azulada y el Gallo Norteño empataron 1-1 en Villeta. El 2 de Mayo se colocó al frente del marcador con el tanto de Ronald Peralta, en contra de su valla. En tanto que el local, lo igualó sobre la hora con el gol de Estível Moreira.

Con esto, Ameliano acumula 3 unidades en el presente campeonato, mientras que el equipo de Eduardo Ledesma suma 7 unidades. En la próxima fecha, los dirigidos por Nanni, recibirán a Cerro, en tanto que el “2” hará lo mismo contra el léka. Ambos encuentros el sábado.