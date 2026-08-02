¡De terror! Le tiró aceite hirviendo en la cara porque no le gustó la cena Un tavyrai de 52 años en Itapúa le arrojó aceite hirviendo a su pareja y la dejó en un estado gravísimo.

La mujer permanece internada desde hace más de una semana con graves quemaduras en el rostro debido al hecho, y el sospechoso fue capturado este viernes por agentes de la Comisaría 66ª del barrio Itá Paso, en Encarnación, cuando durante un patrullaje preventivo constataron que tenía una orden de captura por una causa de violencia familiar.

El hecho habría ocurrido en una vivienda de San Juan del Paraná. Aparentemente el hombre habría llegado a la casa preguntando qué había para cenar y, al enterarse de que su pareja estaba preparando huevo frito, tomó la sartén y le arrojó el aceite hirviendo directamente al rostro.

La víctima sufrió quemaduras de segundo grado y lesiones gravísimas, permaneciendo internada en el Hospital General de Coronel Oviedo, y para colmo de males, según el reporte, pasó toda la noche sin recibir asistencia médica. No fue sino hasta el día siguiente que una de sus hijas llegó a la vivienda y la trasladó de urgencia hasta un centro asistencial, luego de toparse con la terrorífica escena.

Los investigadores señalaron que las heridas son de extrema gravedad y no descartan que, además de violencia familiar, el caso pueda derivar en otros hechos punibles más graves, de acuerdo con la evolución de la víctima.

Según la Policía, el ahora detenido no opuso resistencia al momento de su captura y quedó a disposición del Ministerio Público por orden del fiscal Edgar Villaverde, quien lleva adelante la investigación del caso.