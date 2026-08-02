Debut, golazo y delirio con Tim Payne El neozelandés debutó y marcó un golazo en la victoria del Decano. Los hinchas ya lo aman.

Más allá de la goleada y el tremendo triunfo, el espectáculo de Olimpia en Sajonia terminó teniendo un solo protagonista: Tim Payne. Se hizo esperar su debut con la camiseta blanca y negra, pero respondió con creces.

Ya cuando “Vitamina” lo llamó para que ingrese en ese tramo final del partido, los hinchas se pusieron de pie para ovacionarlo y, ya en el campo de juego, en cada intervención generaba aplausos.

Y, como frutilla de la torta, al minuto 82 recuperó una pelota, se proyectó por derecha, pidió y se la devolvieron en la cabecera del área para clavarla en el ángulo de Servín y que se caiga todo el estadio. Golazo y delirio de los Franjeados con Tim Payne, la gran contratación para este semestre, que ya responde con goles y se gana el cariño de los olimpistas que ya antes lo adoraban y ahora más.