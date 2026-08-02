El campeón despertó, ganó, gustó y goleó Olimpia aplastó a Rubio Ñu con un contundente 5-0 y con un golazo de Tim Payne.

POR ADÁN PANIAGUA

Fiesta completa en Sajonia. Olimpia recuperó la memoria, ganó, gustó, goleó a Rubio Ñu y hasta se dio el lujo de disfrutar un golazo de su contratación estrella para este semestre, el neozelandés Tim Payne.

Fue un 5-0 inobjetable, trabajado con paciencia y que dejó sellado en el marcador la diferencia entre uno y otro equipo. Porque cada vez que el Decano puso el pie sobre el acelerador, golpeó fuerte.

Primero, al minuto 16, sin que pase mucho en el partido, Romeo Benítez saca un centro desde la izquierda y de arriba gana Braian Romero para sacarse la mufa y estrenarse como goleador del Franjeado. Con la ventaja el Decano manejó el partido y, sobre el final de la primera parte, un zurdazo de Eduardo Delmás le rompió el arco a Servín para el 2-0 con el que se fueron los primeros 45 minutos.

En el arranque del complemento ya lo liquidó el Decano con un golazo de Bernardo Romeo Benítez para el 3-0 y ya con la goleada diciendo presente, llegó el momento del debut para Tim Payne, que saltó al campo de juego y llegó el cuarto de Fernando Cardozo, pero la frutilla de la torta todavía estaba por venir.

A falta de menos de 10 minutos para el final, Payne recupera y encabeza el ataque, recibe en la cabecera del área y la clava en el ángulo para que delire todo el estadio. Golazo y a otra cosa. El campeón despertó, goleó y disfrutó de Tim Payne.

ESTADÍSTICAS

ESTADIO: ueno Defensores del Chaco. ÁRBITRO: Blas Romero. OLIMPIA 5: Gastón Olveira, Raúl Cáceres (T. Payne), Braian Bentaberry, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez, Juan Alfaro (S. Quintana), Alex Franco (R. Ortiz), Eduardo Delmás (R. Lezcano), Romeo Benítez (F. Alfonso), Braian Romero, Fernando Cardozo. DT: Pablo Sánchez.

RUBIO ÑU 0: Carlos Servín, Víctor Cabañas, Brian Blasi, Javier Vallejos (C. Giménez), Pedro Álvarez, Rodrigo Rojas (M. Ramos), Cristian Núñez, Elías Alfonso (M. Acosta), William Mendieta (M. de Carvalho), Sergio Fretes (E. Pérez), Rodrigo Ruiz Díaz. DT: Felipe Giménez. AMONESTADOS: C. Núñez (RÑ). GOLES: B. Romero. E. Delmás, B. Romeo Benítez, T. Payne (O). EXPULSADO. C. Núñez (RÑ).