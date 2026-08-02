En la Nueva Olla se escuchó el primer grito ciclónico Cerro Porteño logró su primer victoria en su Nueva Olla, ante Sportivo Luqueño, que cada vez está más comprometido con el descenso.

El primer grito ciclónico se vivió en la Nueva Olla. Es que Cerro Porteño se impuso por 3 goles contra 0 contra Sportivo Luqueño y se redimió ante su público en el torneo Clausura, que había arrancado mal con dos derrotas al hilo.

La victoria azulgrana se dio en el marco de la tercera fecha del torneo Clausura, con un doblete de Jorge Morel y un tanto de Pablo Vegetti.

Con este resultado, el Ciclón despertó en el segundo certamen oficial del año, en el ámbito local y se renuevan las esperanzas de los fanáticos club de barrio Obrero.

En tanto, el Kure cada vez se complica más su sitú y está más comprometido con la zona del descenso, pese al motivador arranque que tuvo en el Clausura.

En tanto, en el marco de la cuarta jornada del campeonato, Cerro Porteño visitará a Sportivo Ameliano, en Villeta, el próximo sábado 8 de agosto desde las 16:00, y Sportivo Luqueño katu se enfrentará a Sportivo San Lorenzo en el Gunther Vogel, el domingo 9 de agosto, a partir de las 16:00.