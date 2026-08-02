[VIDEO] ¡Un grande! Mati Galarza visitó a los niños del Hospital de Clínicas El astro albirrojo se acercó hasta el centro médico para brindar una donación a los chicos que se encuentran siendo tratados allí.

El aún jugador de River Plate y máxima figura paraguaya durante el Mundial además compartió un pequeño momento con los pacientes, hablando con ellos, firmando autógrafos y sacándose fotos, haciéndoles pasar un bello momento en medio de los instantes duros que podrían estar pasando permaneciendo en el Hospital.

Mati se expresó bastante emocionado en sus redes, compartiendo un vídeo con la visita y un mensaje conmovedor: “Gracias por abrirme las puertas y permitirme aportar mi granito de arena. Me llevo el cariño, las sonrisas y el corazón lleno después de compartir con cada una de las familias. Fui a un lugar donde recibí mucho más de lo que vine a dar”.

En los comentarios, los perros no tardaron en felicitarle y agradecerle por su buena voluntad.