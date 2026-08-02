[VÍDEO] Cocinero e influencer paraguayo aprende a comer con palito

El también cocinero se mostró en sus redes en la zona del mercado nocturno de la calle Guangzhou, junto al también influencer paraguayo Juan Ríos, mejor conocido como “Lata Parara”, y a su par Daniel Lee, creador taiwanés que pasó mucho tiempo viviendo en Asunción.
En el vídeo se ve a Guido aprendiendo a usar los famosos palillos para comer, a la par que acompaña la filmación con un texto que dice: “Mi primera noche en Taiwán. Aprendiendo a usar los palillos para poder comer. @teyang_lee y @lataparara enseńando y cada uno con técnicas diferentes. La comida es parecida a la tortilla de almidón y huevos: Huevo verduras ostras y harina de batata oikoite y es un buen comienzo Angirû en el mercado nocturno de la calle Guangzhou”.