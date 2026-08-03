Apareció La Joaqui paraguaya “Me identifico mucho con ella”, comentó Fabiola González, quien sorprendió al rollo con una foto onda “La Joaqui”.

“Me identifico mucho con ella”, comentó Fabiola González, quien sorprendió al rollo con una foto onda “La Joaqui”.

La cuerona afirmó ser muy fanática de la cantante argentina por lo que decidió hacer unas fotos con las mismas poses, pero no por hacer nomás, sino porque es seguidora de la cantante de “Butakera”.

En la imagen que Fabi compartió se la ve frente a una puerta haciendo una foto frente al espejo. La cuerona hizo la misma pose y lució el mismo atuendo que la cantante, una biquini y lentes negros.

“Desde que empezaron a pegar sus temas yo empecé a seguirla”, comentó Fabi quien dijo que hace años canta sus temas y que los conoce todos.

“Me identifico mucho y más ahora que estamos en una misma situación sentimental”, confesó Fabi haciendo un paralelismo con la cantante.

Y es que “La Joaqui” se separó hace poco de su novio de años, el también cantante Luckra, con quien tuvo una relación de pareja muy mediática. Y por otro lado, Fabi hace poco también está soltera, luego de dejarse de su pareja Rodrigo Colmán, conocido como “Che compañero kue”.

Fabi afirma que lo que nota en “La Joaqui” es que tiene un hermoso corazón y que hablaba desde el alma cuando contó sobre su separación, lo que a ella le llegó bastante y por ese motivo la admira mucho más aún.

“Estamos pasando por lo mismo, y la escucho y siento mucho más por todo lo que cuenta y cómo se siente al respecto de su anterior relación”, confesó Fabiola quien aseguró que seguirá realizando algunas fotitos más con poses de la cantante argentina.