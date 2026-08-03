Con dos flechazos castigó al Guma

Guaraní castigó a Libertad de local por 2-1 y lo dejó sin invicto en lo que fue el clásico moderno. Patricio Coronel y Diego Fernández marcaron para el “Cachique”; Rodrigo Vera había adelantado al Guma.

El Aborigen se mostró ligeramente superior en cuanto a la tenencia de la pelota y el dominio del juego, pero careció de peso en ofensiva. Romero, muy solo, sufrió esa falta de compañía, en cuanto a Diego Fernández y Añazco se mostraron muy intermitentes a la hora de generar. Tanda y Mati López fueron los puntos altos en lo que fueron los primeros 45’.

Por su parte, Libertad fue un poco más vertical, buen trabajo de sus laterales. De esa manera llegó el primero del Gumarelo, gran centro de Espinoza que encontró a Rodrigo Vera, el juvenil no perdonó y casi en la última del primer tiempo (45’) puso el 1-0 con el que fueron a vestuarios.

En la complementaria, Guaraní entró con tutti y se llevó por delante a su rival futbolísticamente. Los cambios le vinieron al pelete y a los 64’, Patricio Coronel igualó el encuentro tras una gran jugada del equipo. Avei influyó mucho la expulsión del goleador repollero, Rodrigo Vera. Poco le importó a Diego Fernández, una de las figuras, que pateó desde fuera del área para marcar el 2-1 final, en uno de los mejores compromisos de la tercera fecha.