Corte Suprema ratifica condena contra “Mbururú” De esta manera, queda firme la condena de 15 años de prisión contra el exsenador electo Rafael Esquivel, por el abuso sexual de una niña de 12 años.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 1 de julio de 2019 en el motel Samoa de Ciudad del Este. El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa al considerar que el fallo anterior contaba con una fundamentación sumamente clara y suficiente.

El caso sin embargo no se conoció en marzo de 2023, a través de una denuncia de la Defensoría de la Niñez por un supuesto hecho de proxenetismo en el que estaría involucrada la madre de la víctima.

La adolescente confirmó el abuso tanto en la Cámara Gesell como ante la Unidad Especializada, y el examen forense halló indicios del hecho. Esquivel acumula además condenas previas por coacción y robo agravado, y enfrenta otros procesos penales.