Detienen a hombre por violencia familiar en La Paloma El hecho habría tenido lugar en el barrio Primer Presidente de la ciudad del departamento de Canindeyú e intervinieron efectivos de la Comisaría Segunda de la localidad.

El procedimiento policial, según el propio informe, se llevó a cabo alrededor de las 23:30 del domingo, luego de que la dependencia recibiera un pedido de auxilio. Al llegar, los intervinientes fueron recibidos por la supuesta víctima, una mujer de 36 años, quien manifestó que habría sido víctima de agresiones verbales y físicas por parte de su pareja, sufriendo lesiones en el rostro.

El presunto autor permanecía en el sitio, por lo que fue aprehendido en el lugar, mientras la mujer fue trasladada hasta el centro asistencial de Puente Kyjha para recibir atención médica. El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Ramón Ferreira, quien dispuso el traslado del detenido hasta la Comisaría Primera de Saltos del Guairá.

Allí quedó a disposición del Ministerio Público para la prosecución de las diligencias correspondientes.