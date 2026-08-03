El lado oscuro del adelgazol: puede afectar el cerebro ra’e Vómitos intensos, náuseas, diarrea, estreñimiento, pancreatitis, cálculos en la vesícula, hipoglucemia y hasta pérdida de masa muscular. Esos son alg…

La Dra. Arantes fue clara al decir que la tirzepatida no es hína vyrorei.

Vómitos intensos, náuseas, diarrea, estreñimiento, pancreatitis, cálculos en la vesícula, hipoglucemia y hasta pérdida de masa muscular. Esos son algunos de los riesgos que puede provocar el uso de la famosa tirzepatida cuando se aplica sin control médico. Y, si te suena a poco, atendé esto: puede afectar el cerebro.

Aunque el medicamento se hizo famoso por ayudar a bajar de peso rápidamente, la Dra. Tatiana Arantes, especialista en Medicina Familiar e Integrativa, he’i que automedicarse puede salir muy caro.

Aclaró que el medicamento también actúa sobre el cerebro, reduciendo el llamado “food noise”, esa necesidad constante de pensar solo en comida.

La especialista insistió en que nadie debería usar la tirzepatida sin evaluación y seguimiento médico. Para describir lo que puede ocurrir, advirtió: “El estómago se frena tanto que la persona empieza con vómitos de la gran siete, náuseas horribles y una diarrea o estreñimiento que te deja sin combustible para trabajar”, he’i.

La profesional explicó avei que muchas personas compran el medicamento solo porque vieron resultados en redes sociales. En ese sentido, he’i que “muchos ven en TikTok o Instagram que la fulana bajó diez kilos en un mes y ya corren a buscar el remedio sin saber ni qué se están metiendo. La tirzepatida no es un caramelito para el vyrorei; es un medicamento complejo”. La médica comentó que la tirzepatida actúa imitando dos hormonas del intestino que ayudan a controlar el apetito y el azúcar en sangre. Para explicar de forma sencilla cómo funciona, dijo que, “comés un chiqui y ya sentís que te comiste un asado entero con sopa paraguaya incluida”.

Además de utilizarse para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad, destacó que el fármaco también ofrece beneficios para mujeres con Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino (SOMP), porque mejora la resistencia a la insulina, favorece la ovulación, ayuda a regular la menstruación y disminuye problemas como el acné y el exceso de vello.

Finalmente, recalcó que entre las complicaciones más graves figuran la “pancreatitis, la formación de cálculos en la vesícula, la hipoglucemia y la pérdida de masa muscular cuando el tratamiento no va acompañado de una alimentación adecuada y actividad física”.

BAJAR ROLLOS PUEDE TRAER A LA CIGÜEÑA

La tirzepatida no fue creada para mejorar la fertilidad, pero al ayudar a bajar de peso y mejorar el funcionamiento del organismo, puede aumentar las posibilidades de un embarazo inesperado.

La especialista explicó que “estos fármacos no aumentan la fertilidad de forma directa, pero al mejorar el metabolismo, reducir la resistencia a la insulina y favorecer el equilibrio hormonal, muchas mujeres vuelven a ovular con normalidad. Eso hace que aumenten las posibilidades de embarazo, especialmente en quienes tenían dificultades para concebir”.

Aclaró que por esta razón los especialistas recomiendan que las pacientes que no desean quedar embarazadas utilicen un método anticonceptivo durante el tratamiento y siempre sigan las indicaciones de un médico.