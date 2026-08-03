El Triki gozó ante el Rayadito y es el único puntero del campeonato ¡Imparable! Sí cuate. Es que “Triki” castigó al Rayadito por 3-0 para ser el único líder del torneo. Clementino González y Luis Abreu, en dos ocasion…

¡Imparable! Sí cuate. Es que “Triki” castigó al Rayadito por 3-0 para ser el único líder del torneo. Clementino González y Luis Abreu, en dos ocasiones, marcaron para el conjunto que está invicto en el presente torneo clausura. Con esto, los dirigidos por José Arrúa obtuvieron puntaje perfecto al término de la tercera fecha. Ya que derrotó a Cerro Porteño, Sportivo Luqueño y ahora, al cuadro que dirige, Troadio Duarte.

En la próxima fecha, el elenco de Trinidad visitará a Libertad en la “Huerta”.