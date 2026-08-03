Encuentran a recién nacido muerto y sospechan de la madre El cuerpito se encontraba enterrado en el patio de una vivienda de la compañía San Blas Novireta de Santaní, San Pedro, e investigan supuesto infanticidio.

El hallazgo se dio aproximadamente a las 15:00 del pasado domingo, con la víctima siendo un bebé de sexo masculino. La que sería la madre tiene apenas 18 años, y según algunos familiares suyos declaran, venía teniendo una conducta sumamente extraña, ingresando y saliendo del baño tipo letrina que había en la casa.

Cuando sus familiares fueron a revisar lo que ocurría se toparon con el cuerpo ya sin vida del bebé. Según se especula, aparentemente la madre habría querido ocultar su embarazo, mientras que en el informe policial se detalla que la criatura tenía un alambre atado a su cuello. Sus allegados, aparentemente sin saber muy bien qué hacer, habrían metido al bebé en una caja de cartón para enterrarlo en el predio familiar.

Posteriormente, ya cuando llegó la policía, pudieron rescatar los restos, con la madre del niño estando ya detenida.