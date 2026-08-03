Humorista dijo que va a morir pronto porque vivió su vida muy rápido El comediante Gustavo Cabaña estuvo invitado en el programa de stream “Lado B”, donde tocó temas fortísimos, que le dejó jurujái a Chelo Amaral, el c…

El comediante Gustavo Cabaña estuvo invitado en el programa de stream “Lado B”, donde tocó temas fortísimos, que le dejó jurujái a Chelo Amaral, el conductor del espacio digital.

“Ni bien amanece, le doy las gracias al universo que me desperté siendo Gustavo Cabaña, al dueño de todo esto, por el hecho de darme un día más la oportunidad de seguir acá disfrutando de esta experiencia”, empezó diciendo el actor.

Cabaña afirmó que la vida es una experiencia y que uno no vino al mundo para tener hijos, vinimos para vivir una experiencia ndaje. “Vos no tenes que casarte, tener hijos y morirte de viejo, no, vos viniste acá para tener una experiencia, eso que vos elegiste antes de venir”, tiró.

“Vos tenes que venir a disfrutar de la experiencia, pero pasala bien, divertite sin hacerle daño a nadie”.

Luego he’i, “yo quiero ser Ministro de Educación, así que apurense políticos, porque yo me voy a morir pronto, yo puedo decir que voy a vivir más de 100 años pero no, me voy a morir pronto porque uno sabe su energía”, tiroteó el actor.

“Yo me voy a morir pronto porque estoy viviendo mi vida muy rápido, porque yo sé las cosas que ya logré, lo que ya pasé y para llegar a este punto de evolución. Yo creo que esto ya es mi última experiencia, voy a morir pronto porque ya dejé mis cosas que tenía planificado, ya escribí mi libro, estoy terminando el segundo libro, realmente no sé dentro de cuanto pero yo siento el poco tiempo que me queda por eso tenemos que hacer mucho y con amor”.

Pero explicó que no se va a ir antes de terminar las cosas que tiene todavía por hacer ko mundo ápe ári y dejó un mensaje para todas las personas, “tratá de ser feliz todos los días, viví tu vida y no la de los demás, tratá de llegar a la plenitud y sé feliz”.