Influencer funó a personaje por usar su foto ¿Mba’épio péa proesor? Una influencer realizó una gravísima denuncia en sus redes sociales donde acusó a una persona de suplantar su identidad ndaje.

¿Mba’épio péa proesor? Una influencer realizó una gravísima denuncia en sus redes sociales donde acusó a una persona de suplantar su identidad ndaje.

Agustina Stanley comentó en un video en sus redes y acusó a un ñato de utilizar su foto en su perfil, quién sabe con qué intenciones, según comentó la joven.

“Me llegó un mensaje de que hay un número que está utilizando ¡mis fotos!, y me puse a investigar al toque punto por punto para llegar hasta la persona que está haciendo esto”, dijo Agustina en su descargo.

La joven se puso a vichear el número telefónico en cuestión y llegó hasta descubrir quién estaba detrás de esto. “Pillé en seco a la persona que está usando mi imagen y acá les dejo en este material con su perfil para que no se atreva más a utilizar fotos ajenas” he’i.

La influencer mostró avei las fotos del ñato, en cuyas fotos está vestido con ropas intimas de mujer, ¿no sé si me entendés?, pero eso no es todo, he’i vendedor ambulante de colectivo, el mismo tipo empezó a hacerle videollamadas a Agustina.

“Publiqué todas sus fotos, todas las que encontré y le dije ahí en la web que deje de usar las mías. El tipo empezó a hacerme videollamadas y me pregunté ¿para que me hace videollamadas? Pero obviamente le había enviado previamente un mensaje: ‘mi amor, la próxima tenés que ser más inteligente ¿entendés?’, tipo sacá tu número pero a nombre de otra persona y así únicamente tenés que usar la foto de los demás”.

Y luego de la videollamada, Agus le volvió a enviar otro mensaje de texto, “para que me haces videollamada? ¿me querés ver?, soy la misma de la foto, yo no uso foto ajena como vos”, le gatilló en seco ndaje.

“Nerviosa se puso, pero bueno, consejo del día: no vayan a usar foto falsa, porque es demasiado fácil pillar. Y si a mí me hacen, para mí es muy fácil investigar y llegar a las personas”.