“Me trajeron para hacer goles” A Braian Romero se le abrió el arco, festejó su primer gol con la camiseta de Olimpia y se mostró feliz por la goleada y por el gran partido que realizó el Decano.

La tercera fue la vencida para Braian Romero. El delantero argentino que llegó a Olimpia para este segundo semestre del año se estrenó como goleador abriendo el camino del triunfo ante Rubio Ñu y despejó las nubes grises que ya tenía tras sus dos primeros partidos sin poder convertir.

“La verdad que muy contento por el resultado por la manera en que se dio. Este es un plantel que viene de ser campeón, el primer partido nos costó mucho, sabíamos que con trabajo íbamos a ser el equipo que fue, el campeón y contento por los compañeros. Es algo que teníamos, que no habíamos podido marcar, también lo de Tim que viene de afuera idioma difícil, también para su familia, contento por él por su familia y por mí que estoy feliz”, indicó de entrada el delantero.

Braian reconoció que en el juego ante Libertad no se sintió cómodo. “Me costó muchísimo, después con Nacional me sentí un poco más cómodo. Hoy el equipo anduvo muy bien, sé que la adaptación es con goles, me trajeron para hacer goles, pero el trabajo y la disciplina no van a faltar nunca”, destacó.

Romero se mostró sorprendido por lo que encontró en el mundo Franjeado e indicó que se siente muy cómodo en el país. “Me sorprendió muchísimo Olimpia, no tiene nada que envidiarle a nadie. Olimpia con la Villa, con su gente dentro del club, la verdad que no tiene nada que envidiarle a ningún club. Esperemos repetir el campeonato, avanzar en la Sudamericana porque tenemos un gran plantel”, remarcó.