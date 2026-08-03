[VÍDEO] Mirá lo que pasó por dejarle prendido el micrófono Un hecho inverosímil ocurrió en la premiación de Miss Bolivia 2026 cuando un cantante, conocido como Happy Taylor, quedó en evidencia con su voz verdadera.

Al parecer el artista, actor y modelo debía hacer un mero playback, ya que se escuchaba la canción grabada siendo cantada de fondo, pero al quedar su micrófono prendido, su voz se escuchó claramente, dando a entender que de hecho no entonaba del todo bien.

Los comentarios no tardaron en aparecer luego de que el vídeo se volviera viral, con usuarios diciendo cosas como “tiene futuro cantando reggaeton, ha nacido una estrella” o “solo deja que el vea la repetición cómodo en su casa jajajajajajajaja”.

Por otro lado y como detalle curioso, otros internautas se sintieron bastante intrigados por el vestuario del cantante, el cual parecía ser de otra época totalmente. Estos dijeron cosas como “en Bolivia todavía es 1970” o “pensé que era un video de los años 70’s”.