¿Qué pasó con las redes de Cecilia Romero? Luego de conocerse a la ganadora del certamen de Miss Supranational, donde participó nuestra representante Cecilia Romero, muchas cuentas especializa…

No se sabe qué pasó con la cuenta de Ceci Romero

Luego de conocerse a la ganadora del certamen de Miss Supranational, donde participó nuestra representante Cecilia Romero, muchas cuentas especializadas en misses notaron algo llamativo.

La cuenta de Instagram de Cecilia Romero fue desactivada, al querer ingresar aparece que la página no existe, no se pueden ver fotos ni mensajes, ni nada.

Hasta el momento ella ni su organización comentaron sobre el tema, y nadie sabe qué fue lo que realmente ocurrió.

Ceci representó a nuestro país en el certamen de Miss Supranational Internacional, donde para muchos missólogos realizó un trabajo extraordinario, pero lastimosamente no llegó a quedar entre las favoritas.