Spider-Man le roba las cremitas a su esposa El actor Tom Holland, intérprete actual del Hombre Araña, confesó que se apropia de las cremas de skincare que su esposa Zendaya compra.

En una entrevista con UK Esquire, Holland reconoció que los productos que suele utilizar para cuidar su piel cuando no está trabajando normalmente son de su esposa, la también actriz y curiosamente pareja también en las películas de Spider-Man, Zendaya. Admitió que ella compra absolutamente todo en ese sentido y él simplemente aprovecha para usar lo que le podría servir.

Aclaró que normalmente solo se limita a una crema hidratante y a un protector de sol cuando no se encuentra con una filmación próxima a realizarse.

Reconoció que ni siquiera conoce las marcas y que muchas de las cremas probablemente son más caras de lo que él imaginaba, agregando que cuando se encuentra trabajando en un papel específico, cuenta con una maquilladora que se encarga de cuidar su piel de maravilla.