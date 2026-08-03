Tim Payne y su gol ya son noticia mundial Los medios extranjeros, incluyendo los de habla inglesa, rápidamente se hicieron eco del golazo que el jugador neozelandés marcó en su debut con Olimpia.

La versión en inglés del diario “Mundo Deportivo” tituló “el destacado Tim Payne marca en su debut en el fútbol paraguayo“, a la par que señala en su artículo que el extremo de los “all whites” ingresó a los 68 minutos reemplazando a Raúl Cáceres, marcando un golazo desde fuera del área.

Por su parte, la prestigiosa agencia de noticias Associated Press puso como título “el debut del mundialista neozelandés Tim Payne en Olimpia llega con un golazo”, y en la nota citaron al DT franjeado “Vitamina” Sánchez quien explicó que el oceánico aún no había entrado hasta este pasado domingo, debido al mal inicio del torneo que tuvo Olimpia, perdiendo dos partidos seguidos.

Uno de los títulos más llamativos fue el de la plataforma “One Football”, el cual escribió “¿Lo recuerdan? El hit de redes sociales, Tim Payne, debutó con un golazo en Paraguay”, recordando como el jugador se había convertido en una “celebridad” bastante rápido apenas inició el Mundial pasado.

La versión en inglés del prestigioso diario Marca también se hizo eco del gol convertido por el neozelandés ayer en la goleada de Olimpia, titulando “Tim Payne debuta con un gran gol en el fútbol paraguayo”, mientras que Sofascore señaló “El viral Tim Payne marca en la victoria de Olimpia por 5-0”.

La noticia del gol incluso llegó los propios Estados Unidos, en donde la versión en español de Los Ángeles Times afirmó “el debut del mundialista neocelandés Tim Payne en Olimpia llega con un golazo”.