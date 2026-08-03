[VÍDEO] Cantante de AC/DC casi termina encañonado Brian Johnson se salvó de recibir un “disparo” de uno de los cañones que usa la banda como parte de su escenografía.

Dichos cañones, curiosamente, se usan para la canción “For Those About To Rock (We Salute You)”, la cual justamente hace referencia al antiguo saludo que los criminales condenados a morir en la antigua Roma le hacían al emperador, siendo la frase textual “Ave, César, los que van a morir te saludan”.

Pues en esta ocasión, la leyenda que canta “Back in Black” estuvo cerca de pasar por una situación similar, víctima de sus propios cañones. Durante un concierto, uno de estos quedó boca abajo, justo sobre el cantante, cuando una especie de “balazo” ficticio salió de él, casi cayendo sobre Johnson.

Afortunadamente no dio con él, cayendo a unos centímetros de su cabeza, y Brian pudo seguir cantando como si nada.