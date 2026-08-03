[VÍDEO] Entre lágrimas, Rosalía pidió perdón a los curepas

El mismo tenía que ver con la ex actriz del cine para adultos utilizando la canción “La Perla” de Rosalía, palabra que en la jerga española significa “sinvergüenza”, para decir que “las perlas” habían perdido, refiriéndose a la Argentina que había caído en la final de la Copa del Mundo justamente ante España.
Rosalía compartió este tik tok y de inmediato muchísimos curepas, tanto fans como no fans de ella, comenzaron a trozarle e incluso se habló de la posibilidad de boicotear su concierto en Buenos Aires por esta razón. Llegó un punto en el que muchos argentinos que ya habían comprado entradas para su show comenzaron a pedir su dinero de vuelta.
Ante esto, Rosalía ya se había disculpado a través de una historia de Instagram con una bandera argentina diciendo que no había ni mirado lo que compartía, y que solo lo hizo porque sonaba su canción.
Ya en su concierto este fin de semana, la cantante española se refirió directamente al incidente frente a sus fans argentinos: “Pero madre mía, qué lío el otro día. He estado scrolleando, sin mirármelo mucho. Y rápido le doy un reposteo ahí. Nunca fue mi intención”.
Rosalía recordó su primera actuación en Argentina y cantó una estrofa de su éxito “Pienso tu mirá”. Sus seguidores se fundieron en un coro que acabó con toda la tensión que pudo haber existido. La española agradeció luego “al mejor público que hay en la Tierra” y aseguró que su amor por Argentina “sigue igual, intacto como el primer día”.