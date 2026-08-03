[VÍDEO] Le “tunearon” para que todos sepan que es infiel y sogue En las últimas horas se viralizó un vídeo en el cual se ve a un automóvil Toyota Vitz totalmente pintado con graffitis que rezan “infiel” y “sogue”.

Se viralizó un vídeo de un Toyota Vitz pintado con las palabras "infiel" y "sogue".

Un Toyota New Vitz apareció con dichas inscripciones generando desde luego todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales. El propietario compartió en TikTok imágenes del vehículo luego del curioso episodio, mostrando cómo quedó luego del inesperado mensaje que rápidamente se hizo viral.

Al parecer llamó la atención que el propio dueño del auto haya publicado el vídeo, porque en los comentarios algunas personas señalaron: “él mismo se pintó para llamar la atención” o “la gente hace cosas estúpidas para llamar la atención”.

Por otro lado, otro usuario intentó, por decir de alguna manera, entender al acusado con las pintatas diciendo “el hombre que no tiene secretos para su mujer, es porque no tiene mujer o no es hombre”.