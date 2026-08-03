[VÍDEO] “Policía tiktoker” paraguayo llega a la TV internacional El programa “Primer Impacto” de la cadena Univisión destacó la labor del oficial compatriota José Jiménez, el llamado “policía tiktoker”, en un informe especial.

El Oficial Jiménez es conocido por grabar todos sus procedimientos policiales con su cámara para luego subir los vídeos a las redes sociales, lo cual ha resultado polémico en algunos casos, aunque los vecinos de su zona de influencia lo apoyan y defienden su labor. Estos videos le han hecho ganar fama y seguidores, aunque también críticas y el riesgo de ser dado de baja.

No obstante, en el informe presentado por Univisión, hasta el mismo ministro del Interior, Enrique Riera, defiende la labor de Jiménez, a la par que se destaca que la discusión sobre su trabajo hasta ha llegado al Congreso de la Nación, en donde se discute una ley que reglamente el uso de cámaras por parte de los policías.

“El objetivo de subir estos videos a las redes sociales era mostrar el trabajo de la policía nacional y brindar transparencia a la gente de la comunidad”, comentó en entrevista el oficial, a la par que se menciona que una parte importante de la población se sentiría más segura si los policías cuentan con una cámara que registre su accionar.

Las imágenes de uno de los operativos llevaron a un juicio al oficial, por supuestamente ofender a una detenida llamándola “fea”, causando indignación. En su comparecencia, frente al mismo juez, Jiménez se negó a apagar su cámara, a la par que argumentó que el apodo que utilizó con la detenida en cuestión tenía que ver el con alias de esta en guaraní, el cual sería “vaícha”.