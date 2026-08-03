[VÍDEO] Suspenden final de torneo del interior por presunta agresión al árbitro Se trata del primer partido decisivo de la Liga de Concepción entre Cerro Corá y Mariscal López, el cual fue suspendido a los 40 minutos del primer tiempo.

Cerro Corá se encontraba ganando el juego para ese momento por 1-0 con un gol marcado tan solo unos minutos antes de la suspensión. Los problemas comenzaron cuando un jugador del equipo hasta ese momento vencedor, José Saucedo, recibió una falta muy fuerte que le terminó generando un corte en la cabeza, causando que deba ser sacado en ambulancia de la cancha.

A raíz de esto, Mariscal López sufrió la expulsión de su jugador Matías Ramírez, desatando una reacción sumamente agresiva de sus compañeros de equipo contra el referí, al cual le reclamaban que la roja a Ramírez era injusta.

Esto obligó a que las fuerzas de seguridad intervinieran llevando a que la terna arbitral haya tenido que ser sacada del campo de juego en una patrullera. Ante la falta de garantías, el partido terminó suspendido y se aguarda el informe correspondiente.