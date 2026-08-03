Vivir con solo USD 350: dos venezolanos dan su receta Un video en el que aseguran que es posible vivir en Paraguay con apenas 350 dólares al mes, poquito más de dos millones de guaraníes, despertó miles …

Un video en el que aseguran que es posible vivir en Paraguay con apenas 350 dólares al mes, poquito más de dos millones de guaraníes, despertó miles de comentarios en redes sociales. Detrás de ese contenido están Antonella y David, una pareja de venezolanos que hace seis años y medio eligió al país para empezar de nuevo y hoy no dudan en afirmar que volverían a tomar la misma decisión.

Antonella explicó a Crónica que la cifra es posible, pero únicamente llevando una vida muy organizada y con objetivos claros. “Se necesita mucha organización y también hacer sacrificios. Decir que se vive bien con 350 dólares sería mentir. Nosotros casi no comemos en la calle, esos gustitos nos los damos muy de vez en cuando. Además, tenemos una meta, que es tener una casa propia. Para eso hay que enfocarse y gastar poco dinero. Se puede vivir con ese monto, pero hay que ajustarse mucho y sobre todo sacrificarse. Pero sí, insisto, se puede”, empezó diciendo.

Entre otras cosas, dijo que mensualmente gastan unos 700 mil guaraníes en alquiler, poco más de 1.280.000 entre comida, aseo y limpieza, donde la clave he’i que es comprar con tarjeta de crédito que le genera reintegro.

A eso se le suman 130 mil de internet y, en electricidad, donde pagan unos 80 mil en promedio. No toman cerveza, comen lo justo y muy de vez en cuando se dan el gustito de comer afuera.

Aseguró que, siendo solo dos personas, se puede vivir con ese monto.

Como dos paraguayos más

La creadora de contenidos aseguró que “amamos Paraguay. Acá te hacen sentir como en casa, nadie te hace sentir extranjero. Nos casamos hace dos años, ya tenemos cédula paraguaya”, dijo recontenta a la vez que aseguró que nuestro país “es el lugar correcto para emprender por las ventajas que ofrece y por el costo de vida, que sigue siendo más bajo que en otros países de la región. Si tuviéramos que volver a elegir, elegiríamos Paraguay otra vez; es una tierra de oportunidades”.

Recordó que “llegamos a Paraguay el 12 de marzo del 2020 y nos instalamos en San Lorenzo. Dos días después se cerró todo por la pandemia. Nos tocaron tres meses de encierro, sin poder buscar trabajo. Fue un momento muy duro, pero después comenzaron a abrirse las puertas. David consiguió trabajo en un estudio de arquitectura en Asunción y luego creamos nuestro emprendimiento de mantequilla de maní, al que llamamos ‘Tekove’. David es arquitecto y yo soy administradora”, contó.

CON ESFUERZO YA CREARON SU PROPIA EMPRESA

Con el tiempo lograron ahorrar y dar otro gran paso. “Siempre nos gustó Encarnación por lo que veíamos. Después de cinco años y con nuestros ahorros decidimos mudarnos allá. Creamos una EAS y hoy David trabaja haciendo imágenes para proyectos inmobiliarios. Gracias a Dios tenemos clientes y podemos vivir de nuestra profesión”, contó.

Antes de encontrar esa tranquilidad tuvieron que recorrer varios países escapando de la crisis venezolana.“Salimos de Venezuela en el 2015, cuando la situación ya estaba muy complicada. Llegó un momento en que tenía que pedir permiso en el trabajo para comprar papel higiénico, porque las compras se hacían por turnos según la terminación de la cédula”, he’i.

UN SECUESTRO LOS OBLIGÓ A SALIR DE SU PAÍS

A esa crisis económica se sumó un episodio de inseguridad que terminó por convencerlos de abandonar su país. “En mi casa hubo un secuestro. Vivíamos en una casa compartida con otros familiares, secuestraron a mi tío y nos amenazaron con que iban a volver. Después la Policía nos dijo que debíamos desalojar la vivienda y nos quedamos sin un lugar dónde vivir. Salimos de emergencia con toda la familia”, recordó Antonella. Primero viajó a España buscando mejores oportunidades, pero la situación laboral no era favorable. “De España fui a Ecuador, donde David me alcanzó. Allí era muy complicado el tema de la documentación y después nos fuimos juntos a Perú”, he’i.

Fue justamente mientras vivían en Perú que descubrieron Paraguay casi por casualidad. “Nunca habíamos pensado venir. Estábamos viendo un partido de la Copa América y vimos los paisajes de Paraguay. Nos enamoramos de lo verde de Asunción, de los árboles. Después averiguamos sobre el costo de vida y las oportunidades para emprender y ahí tomamos la decisión de venir”, finalizó.