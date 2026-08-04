Ana Laura recibió cargada de su viejo por las tres Copas de la “O” Un domingo tranqui en familia se convirtió en un momento de risas cuando Ana Laura, junto con su papá, mamá y hermanos veían el encuentro entre Rubio…

Un domingo tranqui en familia se convirtió en un momento de risas cuando Ana Laura, junto con su papá, mamá y hermanos veían el encuentro entre Rubio Ñu y Olimpia. Resulta ser que coincidentemente estaban sobre la mesa 3 copas de vino y su papá le dijo, “ahí están las tres copas del Olimpia”. El rollo se puso a reír, pero a la cuerona no le gustó tanto el chiste.

Ana Lau contó que antes iba mucho con su viejo a la cancha, “íbamos juntos. Pero dejamos de ir al mismo lugar porque después ya le identificaron a papá y ya era más desastre porque los muchachos se desubicaban”, contó. Pero cada vez que puede, ella sigue todos los partidos de su ciclón querido y siempre observa los encuentros del Olimpia por la TV con su leka favorito.