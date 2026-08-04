¿Qué le pasa a Cerika?: “Estoy pasando un momento un poco complicado” “Hola mis íntimas, les quiero hablar desde el corazón. Estoy pasando un momento un poco complicado, no es lo económico, pero me estoy replanteando mu…

“Hola mis íntimas, les quiero hablar desde el corazón. Estoy pasando un momento un poco complicado, no es lo económico, pero me estoy replanteando muchas cosas”, escribió “Cerika” desde sus redes sociales e hizo saltar la alarma a sus seguidores.

“Como persona me estoy replanteando algunas cosas personales. En junio cumplí 51 años y no vienen solos, vienen con responsabilidades y cuidados que uno ya tiene que ver y ocuparse”, he’i Héctor González, quien hace 22 años realiza el personaje de la simpática “Cerika”.

Más allá de cuidarse, Héctor contó que todo el foco de su vida se lo da al personaje de “Cerika”. “Le doy toda la atención ya que es mi fuente de ingreso, me gusta mucho trabajar para ella, es mi patrona”, dijo entre risas a Crónica y comentó que aunque hoy día el trabajo es full, en época del mundial bajó muchísimo.

“Lastimosamente afectó las contrataciones porque la gente prefirió quedarse en casa y ver los partidos, pero eso obliga a poner más empeño y encontrar estrategias para seguir adelante”, he’i aclarando que le encanta participar en eventos privados antes que hacer teatro. “Si bien estuve en algunas obras, con ‘Cerika’ siempre tengo ‘sala llena’ y no tengo que compartir la ganancia con nadie más, este es el único personaje humorístico que ganó dos Paraná”.

La reina de las despedidas de solteras

“Cerika es una diosa siempre, pero lo que la caracteriza no es su belleza sino su conexión, su locura con las íntimas, ese cariño tan potente que rompe generaciones”, confesó Héctor, quien dijo que “Cerika” es la reina de las despedidas de solteras, baby shower, revelación de sexo, e incluso dos generaciones ya la conocen.

Pero aunque realiza despedidas de soltera, “Cerika” continúa solterísima. “Ella necesita un amor, pero solo viejitos son plata, políticos de la tercera edad, esos son los amores que le gusta a ‘Cerika’, así más rápido se convierte en heredera...jajaja. Eso de ponerse de novia, jamás, ni nunca, eso es para las vyras. Para qué va a comer uno solo si puede comerse ¡el mundo!”, gatilló Héctor entre risas.