Con su gol, Tim Payne ya acarreó nuevos esponsores El presi de Olimpia anunció que nuevas marcas ya llegaron gracias al neozelandés.

Desde su salto a la fama en la Copa del Mundo, Tim Payne no para de ser noticia y uno de los motivos por el cual la directiva franjeada puso sus ojos en él ya está dando sus frutos.

En charla con la 1120 AM, Rodrigo “Coto” Nogués, presi de Olimpia, contó que gracias a Tim, ya hay dos nuevos sponsors para el 2027.

“Son dos nuevos que se están sumando desde enero. Con Tim, cuando cerramos no solo cerramos un contrato de servicio sino también de manejo de imagen y dentro esto cerramos estos esponsores que ingresan como nuevos esponsores del club”, explicó.

“Coto” también dejó en claro que Payne no es solo una marca y que puede darle una mano importante al equipo. “Tiene buena técnica, buen remate, es el encargado de la pelota parada en Nueva Zelanda. En las prácticas es uno de los que hace todo lo de la pelota parada, el jueves le clavó un golazo de tiro libre a Gastón. Técnicamente es impecable”, contó.

EL PLANETA ENTERO HABLA DEL GOLAZO

La movida que generó el debut con gol incluido de Tim Payne en Olimpia sobrepasó todo tipo de imaginación. Los principales medios de comunicación del mundo fútbol se hicieron eco de la noticia y en Nueva Zelanda, su país natal, no pasó desapercibido.

Los principales portales destacaron el golazo y hasta la cuenta oficial de la selección neozelandesa se hizo eco de la gran definición de su lateral derecho.

Muchos dicen que ni el mejor cineasta de Hollywood podría escribir una historia que sobrepase lo que está viviendo Tim Payne en esta temporada.

“GRACIAS A TODOS”

Después de lo que fue su debut, Tim Payne agradeció no solo a los hinchas franjeados por el cariño que viene recibiendo, sino que dijo gracias a todo el pueblo paraguayo. “Mi mensaje no es solo para los hinchas de Olimpia, sino para todo el pueblo paraguayo. Han sido muy acogedores conmigo y con mi familia y estoy muy agradecido”, señaló el neozelandés.

DERLIS PIDIÓ Y CUMPLIÓ CON UN DOBLETE

Con el objetivo de ganar ritmo de competencia, Derlis González le pidió a “Vitamina” Sánchez jugar algunos partidos con el equipo de la categoría reserva y, este lunes, participó en la victoria 3-1 sobre Rubio Ñu. El “10” del Decano no solo dijo presente, sino que marcó dos de los tres goles de su equipo y fue la gran figura del encuentro. Después del partido, Derlis recibió el saludo y reconocimiento de algunos de sus compañeros como Gastón Olveira y Richard Ortiz que estuvieron mirando el encuentro, así como también del presidente Rodrigo “Coto” Nogués.