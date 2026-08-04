Crónica, con un lugar en el corazón y en la pared de Celeste La senadora Celeste Amarilla decoró su despacho con todos los memes y tapas de diarios que ha protagonizado, particularmente por su pelea con Mbappé, y no podía faltar nuestra tapa posterior a la eliminación francesa del Mundial.

La misma fue de lo más destacado luego de que el equipo galo fuera sacado de la Copa del Mundo por España, con un título que llamó la atención del rollo y que rezaba “Ce les terminó el Mundial”, junto con una foto de Mbappé.

Esto tenía directa relación con la polémica que el actual astro de la selección francesa y el Real Madrid tuvo con la senadora paraguaya, acusándola de racista por una serie de posteos polémicos sobre él en su cuenta de X, a raíz de su actitud para con el arquero de la Albirroja, Orlando Gill, luego de que Francia venció a Paraguay por 1-0 en Octavos de Final.

La misma senadora en su momento realizó un posteo el día que se publicó la tapa de Crónica, celebrando de hecho la misma.