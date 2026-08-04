“Cuando marqué el gol me acordé de toda mi familia” El péndex Patricio Coronel está chocho por el momento purete que vive en Guaraní

Patricio Coronel, volante lateral del “Cachique” y oriundo de Curuguaty, se mostró chocho por el gol en el clásico moderno. El juvenil no ocultó su emoción en charla con Crónica, remarcando que “sí, es mi segundo gol en primera, sentí felicidad, contento por eso, cuando marqué el gol me acordé de toda mi familia ya que está dando frutos el sacrificio que vengo haciendo desde hace rato. Y ellos siempre están”, le bajó de entrada, el pelotero que encaminó la remontada (2-1).

“Estaba mi prima, mi sobrinito, la mitad de mi familia en la cancha. Al terminar me dijeron que estaban muy contentos por mi gol. Estoy feliz porque fueron a apoyarme, obviamente no pudieron ir todos, pero siempre están ahí”, expresó.

En cuanto al encuentro, dejó en claro que les vino purete la expulsión del jugador liberteño, señalando que “fue un partidazo y claro que sí, influyó la roja del rival porque ahí nosotros pasamos más a atacar. Por suerte lo pudimos dar vuelta”, agregó.

Acerca de la charla que tuvo con el técnico antes de ingresar en la complementaria, he’i que “me tenía confianza, me dijo al terminar el primer tiempo ‘confío en vos, yo sé que te va a salir todo bien. Y soltáte cuando atacas’”, relató. Sobre su objetivo katu, opoi “salir campeón, eso es lo que más queremos”, añadió.

Su sueño

“Mi objetivo es poder algún día jugar en Europa. Ante Libertad entré de lateral izquierdo, yo soy más extremo, igual me siento cómodo en las dos posiciones”, explicó.

Sobre la importancia de los más experimentados, opoi que “todos te dan consejos, pero hablo más con Luis Martínez, me junto más con él y con Diego Fernández”, culminó.