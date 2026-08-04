De miss a médica con ¡premio internacional! A veces una fotografía logra decir lo que un largo discurso no puede. Eso ocurrió con “Cuando cuidar es resistir”, la imagen presentada por la doctor…

A veces una fotografía logra decir lo que un largo discurso no puede. Eso ocurrió con “Cuando cuidar es resistir”, la imagen presentada por la doctora Evelina Vera Colmán en un congreso de médicos. En ella quedó retratado el amor incondicional de una madre que, en plena inundación cargó a su hijo en brazos para buscar atención médica. La escena conmovió a médicos de distintos países y le otorgó dos premios internacionales a la joven profesional paraguaya.

Esa imagen, de la mamá luchona viajó hasta el IX Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar, donde Paraguay fue sede por primera vez. Compitió con fotografías presentadas por 35 médicos de distintos países y terminó conquistando dos de los máximos reconocimientos: Mejor Fotografía Médica y Fotografía Más Votada.

Pero la joven horqueteña ya conocía el sabor de un premio. En 2017, con apenas 17 años, fue coronada como Miss Teen Horqueta. Nueve años después la vida volvió a premiarla, pero esta vez no en una pasarela, sino por su vocación de servicio y por una fotografía que conmovió a Iberoamérica.

Hoy es médica, especialista en Didáctica Universitaria y cursa la residencia en Medicina Familiar, llevando en alto el nombre de su ciudad natal.

“Al principio no lo podía creer”, recuerda Evelina. “Había muchas fotografías con historias muy fuertes detrás. Cuando escuché que la mía (Fotografía perteneciente a la dra Adela Gray) había ganado, sentí orgullo y la felicidad del deber cumplido. Mi objetivo nunca fue un logro personal; quería mostrar la cruda realidad en la que vivimos y trabajamos todos los días, además de reflejar la lucha y el amor incansable de una madre”, dijo a Crónica.

Nadie hizo preguntas. Nadie comentó la imagen. Solo hubo silencio. Hasta que uno de los jueces rompió ese momento con una frase que todavía le eriza la piel: “Las imágenes valen más que las palabras”.

Detrás de esa fotografía no solo está el sufrimiento de una familia. También está la historia de una médica que vivió esa tragedia desde adentro.“Yo también formé parte de esa escena. Cuando nuestro hospital quedó bajo agua durante las inundaciones de diciembre del 2025, nosotros también estábamos ahí. La fotografía refleja solo una pequeña parte de todo lo que vivimos ese día”, cuenta.

“MEDICINA ES LA CARRERA MÁS HUMANA”

Evelina está convencida que detrás de cada diagnóstico hay una persona. “No podemos separar las emociones del deber, ni deberíamos hacerlo. Lo único que aprendemos es a controlarlas. Un médico sin sentimientos no puede trabajar con personas, porque le faltaría humanidad. Y la medicina es la carrera más humana que existe”, reflexiona.

Cada vez que vuelve a mirar la imagen, los sentimientos aparecen otra vez.

“Me transmite mucha tristeza porque refleja la realidad que vivimos los paraguayos. También muestra la lucha de los médicos, que muchas veces trabajamos en condiciones muy difíciles, haciendo malabares para que la atención llegue a todos. Pero, al mismo tiempo, me inspira una enorme admiración por esa madre. A pesar de cualquier obstáculo, su única prioridad era su hijo”, expresó.