Detienen a joven que habría agredido a su abuela en Curuguaty El chico de 18 años fue aprehendido por el supuesto hecho ocurrido en la noche del lunes 3 de agosto, en una vivienda ubicada en el barrio San Miguel de la ciudad.

La intervención policial se dio luego de una llamada que alertó a la oficina de guardia sobre un conflicto familiar. Personal policial que acudió al lugar fue recibido por la víctima, una mujer de 69 años, quien manifestó haber sido víctima de maltratos verbales y psicológicos por parte de su nieto.

Según la denuncia, el joven habría proferido insultos y amenazas contra su abuela y, además, habría intimidado con agredir físicamente a las demás personas que se encontraban en la vivienda, generando temor entre los presentes. El presunto agresor tendría antecedentes por hechos similares y sería consumidor de drogas.

Los policías procedieron a la aprehensión del joven debido a la gravedad de lo denunciado, siendo trasladado hasta la dependencia policial para el procedimiento de rigor.