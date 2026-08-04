Emilio García sorprendió a Pelusa en su cumple Pelu Rubin cumplió un año más de vida y sintió el mimo del rollo, pero más amada voi cuando recibió la visita de su churro en su programa que se tran…

Pelu Rubin cumplió un año más de vida y sintió el mimo del rollo, pero más amada voi cuando recibió la visita de su churro en su programa que se transmite por La Tribu 650 AM. Emilio Garcia llegó hasta los estudios para darle una sorpresa purete a su doña, ella estalló de felicidad y sin dudas fue uno de los detalles más lindos de su cumple.

El músico dijo que siempre el amor fue más fuerte y destacó todas las bondades de su doña que estuvo de cumpleaños. “Sigo enamorado de vos, como la primera vez”, contó que le escribió en un mensaje. Más adelante hei, “ella es una jefa de hogar pero divina, por ella tiene que pasar todo, todas las cosas. La casa es ella, y en la casa ella hace y deshace”, contó quién es la reina.

Emilio tiró cómo se dieron las cosas cuando le vio por primera vez y amor a primera vistaite luego fue ra’e, “era una diosa, su pelo negro. Cuando bajé del escenario y me presentaron dije quién es este ángel”, compartió una historia de la pareja.