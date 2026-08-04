Hablaron las chicas que estuvieron con Liam Payne antes de morir Recientemente se han conocido los testimonios de dos prostitutas que compartieron con el ex One Direction en la misma habitación de hotel desde donde caería para fallecer.

El cantante británico falleció el 16 de octubre de 2024 al caer de su balcón del Hotel Casa Sur de Palermo, Buenos Aires, en donde se encontraba debido a que asistió al concierto de uno de sus ex compañeros de banda en la capital argentina. Según el relato de las chicas revelado por Infobae, las mismas fueron contactadas para pasar el día con él.

Según se especula, en un intento por lidiar con su adicción, Liam habría ingresado a un sitio web para solicitar dos prostitutas, las cuales fueron identificadas como Aldana y Lucila, contratándolas bajo acuerdo de pagarles 5.000 dólares. Según las chicas, durante la estadía de ambas con él, Payne no dejaba de consumir una sustancia similar al cristal.

Esto coincide bastante con el estado caótico en el que se encontraba la habitación una vez que las autoridades lograron ingresar, ya después de que el artista cayera por el balcón y falleciera. Si bien habrían existido momentos de aparente normalidad, con Liam incluso cantándole a las chicas, los problemas comenzaron cuando llegó la hora de pagar.

Resulta que Payne no contaba con dinero en efectivo, y dependía de que un tercero le girara el monto correspondiente a los servicios de las dos mujeres. Esto desató un conflicto ya que el cantante intentó pagarles a través de la aplicación PayPal y luego con un reloj suyo de mucho valor, algo que las chicas rechazaron aceptando solo efectivo.

Ante esto, el ex One Direction incluso se habría puesto algo agresivo, lanzando el mencionado reloj contra la pared para luego romper el televisor. Finalmente les ordenó que se fueran y las acompañó hasta el lobby, pero en ese momento su actitud dio un giro drástico, suplicando a las mujeres que no lo dejaran solo.

Un aparente mánager del artista fue el que destrabó la situación, ofreciendo 300 dólares a cada chica para que se fueran y no digan nada. Esto ocurrió así y más tarde, las mujeres se enteraron de la muerte del cantante a través de redes sociales.